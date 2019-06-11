У російському порту стався вибух на нафтовому танкері, є загиблі

У Махачкалинському морському порту під час перекачування нафтопродуктів стався вибух на танкері

У Махачкалі (Росія) стався вибух на танкері. Двоє людей загинуло.

Про це повідомляє ТАСС.

"Двоє людей загинуло, пошуки ще однієї людини тривають після вибуху на танкері в Махачкалинському порту", - повідомили у вівторок у прес-службі Росморрічфлоту.

"Двоє людей загинуло, знайдені тіла, двоє в лікарні, одна людина поки що зникла безвісти", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

У Росморрічфлоті додали, що на місці події працюють екстрені служби, горить житлова частина танкера. "Пожежу поки що не локалізовано", - повідомив співрозмовник агентства.

У прес-службі МНС Росії зазначили, що вибух стався під час перекачування нафти.