У ДТП на півночі Туреччини загинули четверо людей, ще понад 40 - поранені

У ДТП на півночі Туреччини загинули четверо людей, ще понад 40 - поранені

Укрінформ
У місті Бандирма, що на півночі Туреччини, у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло 4 людини, 42 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Аварія в Бандирама сталася в результаті зіткнення автобуса з автомобілем. В результаті 4 людей загинули, 42 поранені», - повідомили правоохоронці.

На місце аварії були направлені численні машини швидкої допомоги.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Фото: dirilispostasi

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