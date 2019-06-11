У ДТП на півночі Туреччини загинули четверо людей, ще понад 40 - поранені

У місті Бандирма, що на півночі Туреччини, у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло 4 людини, 42 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk. «Аварія в Бандирама сталася в результаті зіткнення автобуса з автомобілем. В результаті 4 людей загинули, 42 поранені», - повідомили правоохоронці. На місце аварії були направлені численні машини швидкої допомоги. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Фото: dirilispostasi