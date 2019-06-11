Джон Керрі не братиме участі у виборах президента США 2020 року

Колишній держсекретар США Джон Керрі зняв свою кандидатуру з президентських виборів, запланованих на 2020 рік.

Про це повідомляє Sky News.

"Я думав про участь до того, як своє бажання висловив Джо Байден, тому я не буду вриватися в політичну боротьбу", — заявив 75-річний Керрі.

Він зазначив, що підтримуватиме Байдена на виборах.

Як повідомляє телеканал, наразі свої кандидатури на участь у виборах президента США наступного року висунули 23 людини.

Як повідомлялося, 25 квітня Байден оголосив про свою участь у президентських перегонах 2020 року. Для 76-річного Джона Байдена ця участь у президентських виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах в 1988 році, але відкликав свою кандидатуру через три місяці після початку кампанії. У 2008 році він знову почав боротьбу за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.