Джон Керрі не братиме участі у виборах президента США 2020 року
Про це повідомляє Sky News.
"Я думав про участь до того, як своє бажання висловив Джо Байден, тому я не буду вриватися в політичну боротьбу", — заявив 75-річний Керрі.
Він зазначив, що підтримуватиме Байдена на виборах.
Як повідомляє телеканал, наразі свої кандидатури на участь у виборах президента США наступного року висунули 23 людини.
Як повідомлялося, 25 квітня Байден оголосив про свою участь у президентських перегонах 2020 року. Для 76-річного Джона Байдена ця участь у президентських виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах в 1988 році, але відкликав свою кандидатуру через три місяці після початку кампанії. У 2008 році він знову почав боротьбу за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.