Убитий брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ - ЗМІ

Зведений брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Чен Нам - убитий у 2017 році, був інформатором ЦРУ.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

"Джерело повідомило, що існує зв'язок між ЦРУ та Кім Чен Намом", - йдеться у повідомленні.

За словами джерела, багато деталей відносин Кім Чен Нама з ЦРУ залишаються невідомими.

Як зазначається, Кім Чен Нам відвідав Малайзію в лютому 2017 року, щоб зустрітися зі своїм контактним представником ЦРУ, хоча це може бути не єдиною метою поїздки.

Водночас кілька колишніх високопоставлених американських чиновників зазначили, що Кім Чен Нам навряд чи міг поділитися з розвідкою секретами Пхеньяна, оскільки багато років жив за межами Північної Кореї і не мав влади в КНДР.

Також повідомляється, що брат північнокорейського лідера майже напевно контактував зі службами безпеки інших країн, зокрема з Китаєм.

ЦРУ не прокоментувало дану інформацію.

Як відомо, старший брат Кім Чен Ина був депортований з Північної Кореї і довгий час жив у вигнанні, у 2017 році його вбили в аеропорту Куала-Лумпура, розпорошивши в обличчя нервово-паралітичний агент.