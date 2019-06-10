Аварія гелікоптера в Нью-Йорку не є терактом — місцева влада

Аварія гелікоптера в Нью-Йорку не є терактом — місцева влада

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Укрінформ
Інцидент з гелікоптером, який врізався у хмарочос у центрі Мангеттена, не містить ознак терористичного нападу.

Про це заявив на брифінгу для журналістів губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, передає телеканал ABC News.

"Все вказує на те, що гелікоптер був вимушений здійснити термінову, жорстку посадку, або ж він рухнув на дах будівлі, спричинивши пожежу. Але немає жодних ознак того, що мало місце щось інше", - зауважив губернатор, коментуючи запитання, чи пов'язаний інцидент зі спробою теракту.

Водночас він додав, що це попередні висновки. Конкретні причини має встановити розслідування.

Тим часом The New York Times повідомляє з посиланням на Адміністрацію цивільної авіації, що на борту гелікоптера перебував лише один пілот, який загинув під час аварії. Уточнюється, що йдеться про вертоліт моделі Agusta A109E.

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За інформацією правоохоронців, перед самим інцидентом, надійшло кілька повідомлень про нестабільний політ вертольота поблизу Іст-Рівер. Свідки описували траєкторію польоту повітряного судна з різким набором і втратою висоти.

Район поблизу аварії залишається перекритим. Слідство триває.

Фото: twitter.com/FDNY

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