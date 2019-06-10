Аварія гелікоптера в Нью-Йорку не є терактом — місцева влада

Інцидент з гелікоптером, який врізався у хмарочос у центрі Мангеттена, не містить ознак терористичного нападу.

Про це заявив на брифінгу для журналістів губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, передає телеканал ABC News.

"Все вказує на те, що гелікоптер був вимушений здійснити термінову, жорстку посадку, або ж він рухнув на дах будівлі, спричинивши пожежу. Але немає жодних ознак того, що мало місце щось інше", - зауважив губернатор, коментуючи запитання, чи пов'язаний інцидент зі спробою теракту.

Водночас він додав, що це попередні висновки. Конкретні причини має встановити розслідування.

Тим часом The New York Times повідомляє з посиланням на Адміністрацію цивільної авіації, що на борту гелікоптера перебував лише один пілот, який загинув під час аварії. Уточнюється, що йдеться про вертоліт моделі Agusta A109E.

Images from the scene of today’s helicopter crash at 787 7th Ave. in Manhattan. #FDNY members remain on scene. There is one fatality reported. pic.twitter.com/7qyyJWrMsw — FDNY (@FDNY) 10 червня 2019 р.

За інформацією правоохоронців, перед самим інцидентом, надійшло кілька повідомлень про нестабільний політ вертольота поблизу Іст-Рівер. Свідки описували траєкторію польоту повітряного судна з різким набором і втратою висоти.

Район поблизу аварії залишається перекритим. Слідство триває.

Фото: twitter.com/FDNY