У нью-йоркський хмарочос врізався гелікоптер

Гелікоптер зазнав катастрофи під час зіткнення з хмарочосом на Мангеттені, в центрі Нью-Йорку.

Служби швидкого реагування прибули на місце події, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначили в Пожежному департаменті Нью-Йорка, катастрофа сталася близько другої години дня за місцевим часом. За попередніми повідомленнями, пілот гелікоптера загинув.

За інформацією CNN, вертоліт здійснив «жорстку посадку» на дах 54-поверхової будівлі на 7-й Авеню, де розташований Центр АХА. Гелікоптер вдарився об дах, внаслідок чого виникла пожежа.

Пожежні одразу дісталися місця події для реагування на інцидент.

Правоохоронці перекрили рух на прилеглих вулицях. Інші деталі інциденту поки не повідомляються.