В Україні розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24

До кінця цього року запорізькі авіабудівники АТ "Мотор Січ" зроблять перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24 з системою захисту від льоду.

Про це заявив почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важкий вертоліт Мі-24 з лопатями "Мотор Січ" за 35 хвилин долетів від Запоріжжя до Херсона, показав швидкість 340 км на годину. Нам приємно доповідати керівництву країни й області, що лопатеве виробництво в Запоріжжі створено. Ми йдемо далі, розвиваємо його. Цього року зробимо перші композитні лопаті з системою захисту від льоду", - сказав Богуслаєв.

За його словами, у світі випущено 28 000 машин такого типу, і вони всі мають металеві лопаті.

"Ми будемо їх виробляти все життя", - сказав Богуслаєв, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо того, чи є замовлення на ці лопаті.

Як раніше повідомлялося, металеві лопаті для важких вертольотів Мі-24 раніше виробляли лише США, Росія і Китай. 18 травня цього року Богуслаєв заявив про сертифікацію виробництва металевих лопатей і передав міністру оборони України Андрію Тарану паспорти на три комплекти лопатей.