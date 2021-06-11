Київстар покращує якість 4G

Національний телеком-оператор “Київстар” почав системно використовувати частоти 900 МГц для покращення покриття 4G-інтернету не лише в селах, а й в містах, а також всередині приміщень.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар почав системно використовувати частоти 900 МГц для покращення покриття 4G-інтернету не лише в селах, а й в містах. Протягом квітня та травня швидкісний інтернет на нових частотах запрацював у Вінниці, Житомирі, Кременчуці, Кривому Розі, Маріуполі та Миколаєві”, - йдеться у повідомленні.

За словами директора з планування та управління якістю мереж Київстар Василя Пантова, проєкт LTE900 дав значний поштовх для розширення мережі в маленьких містечках та селах, де раніше у людей не було швидкісного інтернету. “За останній рік жителі тисячі таких населених пунктів отримали 4G від Київстар, і ми вже бачимо, як швидко зростає використання там інтернету, зменшується цифровий розрив з містами. LTE900 має значний потенціал розвитку щонайменше наступні декілька років. В першу чергу для запуску 4G у віддалених, складнодоступних селах та на автодорогах. Але також для покращення роботи мережі там, де нею одночасно вже користуються десятки тисяч клієнтів”, - розповів Пантов.

У пресслужбі зазначили, що завдяки використанню частот 900 МГц у містах компанії Київстар вдалося покращити якість сигналу в приміщеннях. Адже перевага цього діапазону не лише у більшому радіусі покриття, а й в тому, що сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд порівняно з сигналом на високих частотах.

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За даними оператора, завдяки цій інновації 4G-покриття всередині будівель зросло на 5-10 відсоткових пунктів, 4G-трафік зріс у середньому приблизно на 7%, а індекс задоволеності абонентів покращився на 1-2 відсоткових пункти.

У Київстар звернули увагу на те, що впровадження низькочастотного 4G-покриття в містах є поширеною практикою в багатьох країнах, зокрема таких, як Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Швеція. Саме тому до кінця року компанія планує збільшити кількість міст із покриттям 900 МГц.

Зазначається, що це один із багатьох технологічних проєктів Київстар, які направлені на покращення якості мережі та забезпечення кращого сервісу для абонентів. Серед інших проєктів оператора - агрегація частот, технології MIMO4x4 та Massive MIMO, VoLTE тощо. В цілому 4G-мережа Київстар працює майже в 15 тисячах міст та сіл України, де проживає понад 87% населення країни.

Фото: Київстар