Новий суперкомп’ютер розробить 3D-мапу Всесвіту на основі досліджень темної матерії

Американський виробник процесорів Nvidia випустив новий суперкомп’ютер для розробки детальної 3D-мапи Всесвіту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Tech Radar.

Суперкомп'ютер назвали на честь астрофізика Саула Перлмуттера. Його перше завдання — побудувати 3D-карту Всесвіту, використовуючи 6000+ графічних процесорів Nvidia A100 Tensor Core.

«Він оброблятиме дані зі Спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), своєрідної космічної камери, яка може зафіксувати до 5000 галактик за одну експозицію», — пояснив Діон Гарріс, керівник із маркетингу продуктів Nvidia HPC & AI.

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Фото: Nvidia / NERSC

Як зазначається у повідомленні, у сучасній конфігурації «Перлмуттер» здатний забезпечити майже чотири екзафлопc ефективності штучного інтелекту — цей показник означає, що суперкомп’ютер став «найшвидшою системою на планеті на 16- та 32-бітовій математичній технології зі штучним інтелектом із змішаною точністю». Продуктивність суперкомп’ютера планують посилити за рахунок покращення ядер процесора.