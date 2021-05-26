YouTube оновить правила користування з 1 червня: що зміниться

Відеохостинг YouTube із 1 червня 2021 року оновлює умови використання, зокрема, буде вставляти рекламу в усі відеоролики.

Як передає Укрінформ, про зміну правил користувачів Google поінформували в електронних повідомленнях.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш Контент у Сервісі (причому така монетизація може включати показ реклами в Контенті чи поруч із ним або стягнення плати з користувачів за доступ до Контенту). Ця Угода не дає вам права отримувати будь-які виплати", - йдеться в оновлених правилах.

Зазначається, що з 1 червня 2021 року всі виплати, які користувач має право отримувати від YouTube за іншими угодами, вважатимуться нарахуванням роялті. Якщо цього вимагає закон, компанія Google утримуватиме податки із таких виплат.

Також запроваджуються обмеження стосовно розпізнавання облич.

"Умови використання YouTube і раніше забороняли збирати інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати особу без її дозволу. В оновлених Умовах ми чіткіше пояснили, що ці правила також розповсюджуються на розпізнавання облич", - говориться в повідомленні.

YouTube заснований 14 лютого 2005 року, надає послуги з розміщення відеоматеріалів. Є підрозділом компанії Google.