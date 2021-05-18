Гуманоїдний двоногий робот «Atlas®». Інфографіка

Створений для виконання різноманітних пошуково-рятувальних завдань

Загальні характеристики:

Розробник: компанія “Boston Dynamic” (Уолтем, штат Массачусетс).

Замовник: Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Початкове призначення: виконання різноманітних пошуково-рятувальних завдань.

Прототип: гуманоїдний робот “PETMAN”, створений “Boston Dynamic” для тестування військового захисного костюма.

Вміння: відчиняє та зачиняє двері, заводить і кермує автомобілем, користується електроінструментами.

Озброєння: немає, але витримує влучання куль.

Технічні характеристики:

Матеріали: титановий корпус; щоб досягти балансу міцності до ваги, необхідного для стрибків та сальто, використовуються деталі, друковані на 3D-принтері.

Дата народження (публічне представлення): 11 липня 2013 р.

Зріст: 150 см.

Вага: 80 кг.

Швидкість: 5,4 км/год.

Живлення: твердотіла літій-іонна батарея потужністю 3,7 кВт*год.

Час інтенсивної експлуатації (без підзарядки): 60 хвилин.

Конструкція:

Рухливість гідравлічних шарнірів: кінцівки мають 28 ступенів свободи.

Пересування: вільно рухається пересіченою місцевістю, самостійно сходить угору, використовуючи руки та ноги.

Дві системи зору: лазерний радар (LIDAR System) та стереобачення, кероване комп’ютером (Pick System).

Система охолодження: через потовиділення та регулювання температури шкіра підтримує мікроклімат всередині моделі.

Підсвітка: сині світлодіоди.

Чому майже через вісім років після презентації високотехнологічного продукту ми повертаємося до теми? За цей час не лише самого виробника роботів “Atlas”, компанію “Boston Dynamics” власники тричі перепродали, а саме функціональне призначення двоногих гуманоїдів змінилось у суспільстві. Детальніше про робочу посмішку капіталізму читайте невдовзі на сайті Укрінформу.

Олександр Рудяченко, Ігор Любшин.