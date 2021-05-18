Гуманоїдний двоногий робот «Atlas®». Інфографіка
Загальні характеристики:
Розробник: компанія “Boston Dynamic” (Уолтем, штат Массачусетс).
Замовник: Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).
Початкове призначення: виконання різноманітних пошуково-рятувальних завдань.
Прототип: гуманоїдний робот “PETMAN”, створений “Boston Dynamic” для тестування військового захисного костюма.
Вміння: відчиняє та зачиняє двері, заводить і кермує автомобілем, користується електроінструментами.
Озброєння: немає, але витримує влучання куль.
Технічні характеристики:
Матеріали: титановий корпус; щоб досягти балансу міцності до ваги, необхідного для стрибків та сальто, використовуються деталі, друковані на 3D-принтері.
Дата народження (публічне представлення): 11 липня 2013 р.
Зріст: 150 см.
Вага: 80 кг.
Швидкість: 5,4 км/год.
Живлення: твердотіла літій-іонна батарея потужністю 3,7 кВт*год.
Час інтенсивної експлуатації (без підзарядки): 60 хвилин.
Конструкція:
Рухливість гідравлічних шарнірів: кінцівки мають 28 ступенів свободи.
Пересування: вільно рухається пересіченою місцевістю, самостійно сходить угору, використовуючи руки та ноги.
Дві системи зору: лазерний радар (LIDAR System) та стереобачення, кероване комп’ютером (Pick System).
Система охолодження: через потовиділення та регулювання температури шкіра підтримує мікроклімат всередині моделі.
Підсвітка: сині світлодіоди.
Чому майже через вісім років після презентації високотехнологічного продукту ми повертаємося до теми? За цей час не лише самого виробника роботів “Atlas”, компанію “Boston Dynamics” власники тричі перепродали, а саме функціональне призначення двоногих гуманоїдів змінилось у суспільстві. Детальніше про робочу посмішку капіталізму читайте невдовзі на сайті Укрінформу.
Олександр Рудяченко, Ігор Любшин.