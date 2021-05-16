Boeing зобов’язали перевірити старі літаки моделі 737

Авіаційний регулятор США (FAA) вимагає від авіавиробника Boeing перевірити усі літаки, що належать до старої моделі повітряних суден, 737.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

FAA та компанія Boeing погодилися вирішити це питання у рамках тривалого розслідування причин катастрофи літака компанії 9 січня у Індонезії.

FAA повідомила, що ця проблема стосується літаків Boeing серії Classic у всьому світі. 737 Classic - це літаки старшого покоління, яким вже більше двох десятиліть.

Директива регулятора не стосується новіших моделей Boeing -737 MAX та 737 NG.

Як зазначається, FAA вимагає від компанії більш швидких перевірок, ніж ті терміни, що запропонувала компанія Boeing регулятору.

У компанії Boeing не відповіли на запит про коментар щодо цієї ситуації.

Як раніше повідомляв Укрінформ, рекордних збитків та шкоди репутації авіаконцерн Boeing зазнав у березні 2019 року після двох авіакатастроф за участю літака Boeing 737 Max, які забрали життя 346 осіб.

В одній з них, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, неподалік від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 людини.

Індонезійські слідчі в рамках попереднього звіту про причини аварії літака заявили про проблеми з автоматом тяги у Boeing 737-500, що зазнав авіакатастрофи.