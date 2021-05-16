Boeing зобов’язали перевірити старі літаки моделі 737
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
FAA та компанія Boeing погодилися вирішити це питання у рамках тривалого розслідування причин катастрофи літака компанії 9 січня у Індонезії.
FAA повідомила, що ця проблема стосується літаків Boeing серії Classic у всьому світі. 737 Classic - це літаки старшого покоління, яким вже більше двох десятиліть.
Директива регулятора не стосується новіших моделей Boeing -737 MAX та 737 NG.
Як зазначається, FAA вимагає від компанії більш швидких перевірок, ніж ті терміни, що запропонувала компанія Boeing регулятору.
У компанії Boeing не відповіли на запит про коментар щодо цієї ситуації.
Як раніше повідомляв Укрінформ, рекордних збитків та шкоди репутації авіаконцерн Boeing зазнав у березні 2019 року після двох авіакатастроф за участю літака Boeing 737 Max, які забрали життя 346 осіб.
В одній з них, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, неподалік від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 людини.
Індонезійські слідчі в рамках попереднього звіту про причини аварії літака заявили про проблеми з автоматом тяги у Boeing 737-500, що зазнав авіакатастрофи.