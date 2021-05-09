Ford відкликає майже 617 тисяч позашляховиків у США
Укрінформ
Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 616 967 кросоверів Ford Explorer в США, оскільки у них можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США.
У випадку необхідності дилер встановить спеціальні штифти і замінить пошкодження. З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.
Фото з відкритих джерел