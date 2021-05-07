IBM створила найменший і найпотужніший у світі мікрочип

Компанія IBM оголосила про створення 2-нанометрового мікрочипа, який є найменшим і найпотужнішим у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Більшість комп'ютерних мікросхем живлення пристроїв нині використовують 10- або 7-нанометрові чипи (є також 5-нанометрові). Тож новий продукт IBM можна вважати величезним кроком уперед у виробництві компонентів для живлення будь-яких приладів: від смартфонів і побутової техніки до суперкомп'ютерів і транспортного обладнання.

IBM unveils the world's first 2 nanometer chip technology–a breakthrough in semiconductor design & process expected to drive major leaps forward in performance and energy efficiency.



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За словами віцепрезидента IBM Мукеша Харе, нові 2-нанометрові чипи завбільшки з ніготь містять 50 мільярдів транзисторів, кожен розміром у дві нитки ДНК. Ця розробка дасть змогу розвивати інновації, пов'язані зі штучним інтелектом.

Очікується, що новий чип матиме продуктивність на 45% вищу, а енергоспоживання на 75% менше, ніж найсучасніші 7-нанометрові аналоги. Тобто оснащені ними телефони працюватимуть без зарядки у рази довше, а ноутбуки - швидше.

Як зазначається, виробництво 2-нанометрових чипів може розпочатися наприкінці 2024-го або у 2025 році.