Yahoo і AOL продають за $5 мільярдів

Американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications погодилася продати Yahoo і AOL приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management за 5 мільярдів доларів.

Як передає Укрінформ із посиланням на New York Times, Verizon заявила про це в понеділок.

Водночас компанія збереже за собою 10-відсоткову частку у спільному бізнесі, йдеться в заяві.

«Подальший розвиток Yahoo викликатиме величезне захоплення», - сказав для NYT виконавчий директор Verizon Media Гуру Говраппан, який керуватиме Verizon Media і після операції купівлі-продажу.

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Yahoo лідирувала в галузі надання інтернет-сервісів наприкінці 1990-х років, AOL – постачальник рекламних інтернет-сервісів. Обидві компанії були витіснені стартапами Google і Facebook, зазначає видання. Verizon придбала AOL у 2015 році за 4,4 млрд дол., Yahoo – у 2017 році за 4,48 млрд дол.

Для Apollo таке придбання – інвестиція в цифровий медіа-простір задля перспектив отримання прибутків від цифрової реклами.