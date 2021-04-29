У США розробили додаток для пошуку собак за формою носа

Американська компанія з виробництва кормів для домашніх тварин Iams запустила програму для ідентифікації загублених собак, яка "знаходить" тварин за допомогою аналізу форми їхнього носа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на News Atlas.

Як зазначається у повідомленні, після завантаження безкоштовного додатка Biometric ID для iOS/Android користувачі за підказками на екрані роблять чітке фото носа свого домашнього улюбленця. Вони також надають фізичний опис тварини. Усі ці дані об'єднуються у профіль, який завантажується на хмарний сервер.

Якщо собака користувача загубиться, попередження про це надсилається іншим користувачам програми в регіоні. Коли хтось із цих людей побачить собаку, яка відповідає опису, вони використовують програму для сканування носа. Після підтвердження, що це справді зникла собака, людина може зв’язатися з власником через додаток.

Поки що робота системи NOSEiD обмежена містом Нешвілл, штат Теннессі, де її тестують. Однак кожен може завантажити програму з App Store або Google Play і отримає сповіщення, коли послуга стане доступною у їхньому районі.