У роботі YouTube стався збій
Укрінформ
На перебої в роботі YouTube скаржаться тисячі користувачів по всьому світу.
Як передає Укрінформ, про це інформує Daily Star
Наразі невідомо, що стало причиною збою.
Згідно з повідомленнями користувачів, проблеми на YouTube виникли з можливістю відтворення відео, завантаження домашньої сторінки та входу в обліковий запис.
YouTube повідомив, що деякі користувачі зіткнулися з помилками в роботі або повільнішим сервісом, ніж зазвичай.
Представники компанії вибачилися за будь-які створені незручності та заявили, що працюють над усуненням проблем.