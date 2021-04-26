У роботі YouTube стався збій

На перебої в роботі YouTube скаржаться тисячі користувачів по всьому світу.

Як передає Укрінформ, про це інформує Daily Star

Наразі невідомо, що стало причиною збою.

Згідно з повідомленнями користувачів, проблеми на YouTube виникли з можливістю відтворення відео, завантаження домашньої сторінки та входу в обліковий запис.

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YouTube повідомив, що деякі користувачі зіткнулися з помилками в роботі або повільнішим сервісом, ніж зазвичай.

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Представники компанії вибачилися за будь-які створені незручності та заявили, що працюють над усуненням проблем.