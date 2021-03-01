В Telegram з'явився канал, куди спецслужбісти «зливають» компромат на Путіна

Люди, що називають себе представниками керівного складу кількох розвідувальних та контррозвідувальних відомств РФ та сусідніх з нею країн, ведуть в соцмережі Telegram канал, присвячений російському президенту.

Проєкт називається Генерал СВР (рос. "СВР" - це російська Служба зовнішньої розвідки), передає Укрінформ із посиланням на Еспресо.TV.

Канал публікує матеріали, джерелом походження яких також зазначається Федеральна служба безпеки РФ, Федеральна служба охорони РФ та ті, хто тісно співпрацював з Путіним у минулі роки, а нині перебуває в еміграції, й "колеги" зі спецслужб різних країн світу.

Переважна тематика каналу наразі наступна:

стан здоров'я Путіна;

взаємини Путіна зі своїм найближчим оточенням (у т.ч. конфліктні);

підготовка ним кандидатів у наступники;

протидія опозиції;

війна з Україною;

політика Кремля щодо Білорусі;

серії терористичних актів та спроб їх вчинення за допомогою вихідців з Таджикистану;

провокації та маніпуляції Кремля на пострадянському просторі, зокрема, під час останньої війни у Нагорному Карабасі та у Вірменії

Автори статей з великою кількістю досі не відомих фактів і подробиць з повсякденного життя Володимира Путіна власних імен не розкривають.

Канал наразі вже має 178 тисяч підписників.