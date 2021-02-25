У роботі Facebook та Instagram стався збій

У роботі соціальних мереж Фейсбук та Інстаграм, а також додатка Facebook Messenger стався збій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector.

58% користувачів Facebook Messenger скаржаться на повне припинення роботи додатка, 29% - на проблеми з підключенням, 12% - на проблеми з входом.

Щодо мережі Фейсбук повідомляється, що 27% користувачів відзначають проблеми з входом у свій обліковий запис, 41% скаржаться на повний збій мережі, а 31% мають проблеми з додатками мережі.

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63% користувачів Інстаграм скаржаться на проблеми зі стрічкою, 21% - на збої в роботі сайту, 14% - на проблеми з входом.