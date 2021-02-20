Google звільнив дослідницю штучного інтелекту за порушення його «прав»
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TechCrunch.
Представники Google зазначили, що «перевірили поведінку менеджера та виявили багато порушень кодексу політики безпеки, зокрема вилучення ділових конфіденційних документів та приватних даних інших працівників».
Як передає Axios, у січні Google відкликала корпоративний доступ Мітчелл за те, що дослідниця використовувала автоматизовані сценарії для пошуку прикладів жорстокого поводження з дослідницею ШІ Тімніт Гебру, яка заявила, що її звільнили з Google.
Раніше Мітчелл опублікувала електронний лист, якого надіслала пресслужбі Google у день, коли її позбавили корпоративного доступу до електронної пошти. У листі описуються причини звільнення Гебру, серед яких і неповага до дослідниці.
За інформацією The Verge, Google вимагав відкликати документ, співавтором якого є Гебру. У компанії стверджували, що Гебру проводила дослідження неналежним чином, хоча її колеги не погодилися з цим.
Компанія звільнила Гебру, поки вона була у відпустці. Це викликало негативну реакцію у членів її команди, деякі інженери звільнилися з Google на знак протесту.