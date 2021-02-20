Google звільнив дослідницю штучного інтелекту за порушення його «прав»

Компанія Google звільнила Маргарет Мітчелл, засновницю та колишню співголову команди з питань етики штучного інтелекту, яка використала конфіденційні документи для пошуку доказів неналежного ставлення до колеги.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TechCrunch.

Представники Google зазначили, що «перевірили поведінку менеджера та виявили багато порушень кодексу політики безпеки, зокрема вилучення ділових конфіденційних документів та приватних даних інших працівників».

Як передає Axios, у січні Google відкликала корпоративний доступ Мітчелл за те, що дослідниця використовувала автоматизовані сценарії для пошуку прикладів жорстокого поводження з дослідницею ШІ Тімніт Гебру, яка заявила, що її звільнили з Google.

Раніше Мітчелл опублікувала електронний лист, якого надіслала пресслужбі Google у день, коли її позбавили корпоративного доступу до електронної пошти. У листі описуються причини звільнення Гебру, серед яких і неповага до дослідниці.

За інформацією The Verge, Google вимагав відкликати документ, співавтором якого є Гебру. У компанії стверджували, що Гебру проводила дослідження неналежним чином, хоча її колеги не погодилися з цим.

Компанія звільнила Гебру, поки вона була у відпустці. Це викликало негативну реакцію у членів її команди, деякі інженери звільнилися з Google на знак протесту.