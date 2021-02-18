Київстар торік інвестував майже 5 мільярдів у розвиток 4G

Національний телеком-оператор «Київстар» торік інвестував майже 5 млрд грн у розвиток 4G, доступ до мережі отримали уже 87 % населення.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора, підбиваючи підсумки роботи Київстар у минулому році.

«У 2020 році компанія збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі «Київстар» може 87% населення України. У 4 кв. 2020 р. абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid-19 оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн», - розповіли в пресслужбі.

Коментуючи результати Київстар, президент компанії Олександр Комаров зазначив, що завдяки розширенню мережі 4G доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів, оператор вийшов у лідери домашнього інтернету, а також запустив низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. «У 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів», - сказав Комаров.

За даними пресслужби, торік абоненти Київстар суттєво збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кварталі 2020 року середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 Гб, а це на 43% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Використання голосових послуг на абонента у 4 кварталі 2020 року склало 651 хв, або на 12,7% більше, якщо порівнювати з таким самим періодом 2019 року. Цьому сприяли доступні цінові пропозиції оператора, а також маркетингові акції, які Київстар запровадив для підтримки абонентів під час пандемії Covid-19.

Водночас у компанії також розповіли, що послугами мобільного зв’язку в 4 кварталі минулого року користувалось 25,9 млн абонентів, що на 1,3% менше, ніж у 4 кварталі 2019 року. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються сім-картками різних операторів. Натомість кількість користувачів «Домашнього інтернету» в 4 кварталі 2020 року зросла на 11% до 1,1 млн. Кількість абонентів послуги «Київстар TV» у цей період збільшилась на 73% порівняно з попереднім кварталом - до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кварталі 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. «Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кварталі 2020 року зріс на 16,9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року», - зазначили в пресслужбі.

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Загалом, за даними компанії, доходи від мобільного зв’язку у 4 кварталі 2020 року збільшились на 15% - до 6,2 млрд грн, а доходи фіксованого зв’язку - на 21,3% проти 4-го кварталу 2019 року - до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегмента в 4 кварталі 2020 року зросли на 8% порівняно з таким самим періодом 2019 року.

Зазначається, що торік Київстар також запровадив низку інновацій, серед яких - продукти на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack. Для стартап-компаній оператор запустив унікальну платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.

Що стосується інвестицій, то, за даними Київстар, у 4 кварталі минулого року капітальні інвестиції компанії перевищили на 26% аналогічний показник 4 кварталу 2019 року. За минулий рік оператор інвестував у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн і завдяки цьому став лідером у розвитку 4G. Крім цього, Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.

За даними пресслужби, торік Київстар перерахував до Державного бюджету 9,3 млрд грн податків та інших платежів. Крім того, від початку пандемії компанія надала допомоги суспільству й абонентам на 80 млн грн - це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для низки медичних закладів.

Фото: Київстар