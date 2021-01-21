Київстар підключив до 4G ще 402 населені пункти
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.
«Київстар збільшив покриття 4G-мережі у Волинській та Житомирській областях і підключив до нових технологій зв’язку ще 402 населені пункти. Зокрема, на Житомирщині швидкісний мобільний інтернет з’явився в Андріївці, Більківцях, Замисловичах, Калинівці, Коростишеві, Лебедівці, Немирівці. А на Волині – в Борохові, Володимир-Волинському, Городищі, Домановому, Любешеві, Ружині та інших», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того, аби абоненти в цих населених пунктах могли користуватись швидкісним мобільним інтернетом, Київстар активував технологію LTE 900 на 98 базових станціях.
Компанія нині є лідером за кількістю базових станцій мобільного зв’язку в Україні. За інформацією пресслужби, зв’язок 4G підтримують 14 тисяч базових станцій оператора, що дає можливість доступу до нових мобільних технологій для 87% населення України. У 2021 році оператор продовжить розвивати мережу, щоб доступ до 4G був у 90% населення.
Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо.
Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори пришвидшили розвиток 4G завдяки використанню радіочастот в діапазоні 900 МГц, який є критичним для покриття найвіддаленіших куточків та автошляхів. Київстар добровільно поділився радіочастотним спектром у діапазонах 900 МГц і 1800 МГц з іншими учасниками ринку, що створило рівні можливості для розвитку в Україні швидкісного мобільного інтернету.
Фото: Київстар