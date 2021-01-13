Абоненти Київстар під час новорічних і різдвяних свят здійснили майже 2 мільярди дзвінків

Абоненти національного телеком-оператора «Київстар» під час новорічних і різдвяних свят здійснили майже 2 мільярди дзвінків і майже на 30% більше використали інтернет-трафіку, ніж торік.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Інтернет-трафік у мережі Київстар під час новорічних і різдвяних свят зріс майже на 30% у порівнянні з минулим роком. Обсяги трафіку “домашнього телебачення” зросли на 160%. Абоненти використали на 10% більше голосових послуг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки доступності зв’язку 4G мобільний інтернет стає дедалі запитуваним серед абонентів, особливо у дні свят. Так, за тиждень новорічних та різдвяних свят 2021 року обсяг передачі даних в мобільній мережі Київстар перевищив 32 тисячі терабайтів, тоді як минулого року за такий самий період абоненти використали 24 тисячі терабайтів даних. У святкові дні в мережі Київстар також пролунало майже 2 мільярди дзвінків, абоненти використали для спілкування 5 мільярдів хвилин. Це на 10% більше у порівнянні з новорічними і різдвяними святами 2020 року, коли у святкові та відпочинкові дні абоненти використали 4,6 мільярда хвилин.

Як розповів директор з планування та управління якістю мережі Київстар Василь Пантов, доступний і якісний мобільний інтернет вплинув на зміну вподобань абонентів. За його словами, вони більше стали дивитись відео, фільми онлайн, більше користуються месенджерами. При цьому понад 70% усього інтернет-трафіку перейшло в мережу 4G.

За інформацією компанії, однією з особливостей Різдва і Нового року 2021 в мережі Київстар стало збільшення переглядів «домашнього телебачення». Трафік послуги Kyivstar TV зріс на 160% у порівнянні з минулим роком, а кількість одночасних завантажень відеосесій зросла на 55%.

У пресслужбі зауважили, що українці почали вітати одне одного з Новим роком ще 31 грудня 2020 року. Так, за одну годину з 17 до 18 години вечора абоненти здійснили понад 20 млн дзвінків і використали 50 мільйонів хвилин. У святкові дні 2021 року абоненти Київстар могли дзвонити віртуальному Діду Морозу і загадати новорічне бажання. Для цього компанія виділила безкоштовний номер телефону. Скористалось цією можливістю понад 40 тисяч абонентів Київстар з усієї країни. При цьому найбільше дзвінків «віртуальному Санті» було здійснено з Київської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. А найменше вірять у Діда Мороза в Луганській, Сумській та Херсонській областях.

У компанії зазначили, що Київстар щороку успішно справляється зі святковим «піком» трафіку, завчасно готуючи мережу до підвищених навантажень. Крім того, протягом 2020 року Київстар активно будував мережі 4G в усіх областях України, щоб абоненти могли користуватись доступним і якісним мобільним інтернетом.

Як повідомлялося, Київстар активував технологію LTE на майже 14 тисячах базових станцій і охопив швидкісним інтернетом територію, де проживає 86% населення. Крім того, Київстар добровільно, вже вдруге, поділився своїм радіочастотним спектром, який належав йому на законних підставах, з іншими мобільними операторами. Це створило однакові можливості всім операторам для розбудови мережі 4G в діапазоні 900 МГц, який є критичним для покриття високошвидкісним мобільним інтернетом найвіддаленіших куточків та автошляхів країни.

Фото з відкритих джерел