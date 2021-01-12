У Херсоні за сприяння Київстару реалізували пілотний проєкт «розумного обліку» подачі води

Національний телеком-оператор «Київстар» і міське комунальне підприємство «Херсонський водоканал» реалізували спільний проєкт на базі технології NB-IoT.

Це дозволило в тестовому режимі вести автоматизований збір, облік і обробку даних з датчиків подачі води в багатоквартирних будинках Херсона, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«У квітні 2020 року Київстар та Херсонський водоканал запустили проєкт smart metering в тестовому режимі. В рамках проєкту в 12 багатоквартирних будинках Херсона були встановлені «розумні» водоміри нового зразка з модемами, які працюють на технології NB-IoT. «Розумне» обладнання збирає дані про обсяг подачі води у вказаний час і передає на обробку на сервер управляючій компанії в спеціально розроблене програмне забезпечення. Для роботи пристроїв використовується окрема VPN-мережа Київстар», - йдеться у повідомленні.

За словами директора з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар Іллі Польшакова, промисловий IoT залишається для компанії стратегічним напрямком, поштовх якому продовжує давати розвиток стандарту зв'язку 4G. «Ми бачимо, що постачальники енергоресурсів стали охоче проявляти інтерес до технології мережі для «розумних» лічильників, оскільки розуміють, що це рішення може допомогти раціонально використовувати ресурси підприємства і мінімізувати виробничі втрати. А такі пілотні проєкти, як ми реалізували з Херсонводоканалом, дозволяють у короткий термін показати на практиці, як працює технологія і яку користь отримує підприємство», - сказав він.

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Як зазначили в Київстарі, проєкт smart metering дозволяє не тільки автоматизувати процес збору даних, їх обробку й управління, а й автоматично виявляти аварії на транспортній мережі з системою оповіщення. Завдяки технології NB-IoT модеми на одному заряді батареї можуть працювати від 7 до 10 років. Незважаючи на залізобетонний фундамент у підвалах, рівень сигналу технології дуже стійкий, що успішно підтверджено результатами пілотного проєкту.

Директор МКП «Херсонський водоканал» Михайло Чемерис зазначив, що завдяки успішній співпраці з Київстар сьогодні підприємство готове до реалізації повномасштабного проєкту - встановлення будинкових водомірних вузлів з дистанційним передаванням даних у всіх 1700 багатоквартирних будинках міста. «Проєкт ми почнемо після того, як законодавчо будуть визначені можливі джерела фінансування. У свою чергу успішна реалізація першого проєкту у сфері IoT відкриває нові обрії можливостей в рамках впровадження розумних рішень, спрямованих на розвиток міської інфраструктури та підвищення комфортності проживання городян», - підкреслив він.

За інформацією Київстару, досвід реалізації проєктів NB-IoT показує, що в середньому розрахункова економія із застосуванням рішення smart metering становить близько 17-20% всіх операційних витрат. При цьому розмір економічного ефекту залежить від масштабу IoT рішення. Експерти Київстару спільно з замовниками проводять діагностику поточних бізнес-процесів, аби знайти можливості їхньої трансформації, що має мінімізувати витрати, скоротити час виробничого циклу і підвищити стабільність роботи підприємства.

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