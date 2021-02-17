PocketBook представила першу е-книжку з кольоровим дисплеєм

Швейцарська компанія PocketBook представила першу електронну книжку з кольоровим дисплеєм PocketBook InkPad Color.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал News Atlas.

Зазначається, що е-книга має 19,8-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю 468 x 624 пікселі. В разі перемикання на чорно-білий режим роздільна здатність становитиме вже 1 404 x 1 872 пікселі.

Потужність акумулятора - 2900 мегаампер за годину. Сама книга може працювати впродовж місця, а зарядка пристрою відбувається через роз’єм USB Type-C.

Також PocketBook InkPad Color має 1 Гб операційної пам’яті та 16Гб внутрішньої, яку завжди можна збільшити завдяки додатковій карті пам’яті.

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Вартість 225-грамового пристрою становить 329 доларів США. Електрона книга доступна у сріблястому кольорі.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy F62, в якому встановлена батарея з потужністю 7 000 мегаампер на годину.

Фото: PocketBook