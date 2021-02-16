Штучний інтелект передбачатиме збитки та руйнування від цунамі

Група японських дослідників розробила алгоритм на основі штучного інтелекту, який в реальному часі може передбачати наслідки від цунамі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Загалом науковці завдяки алгоритму створили 20 тисяч можливих сценаріїв наслідків від цунамі на суперкомп'ютері Fugaku.

Сам алгоритм був використаний для вивчення даних про форму хвиль цунамі під час землетрусу. Ба більше, алгоритм міг передбачити затоплення території на суші від цунамі майже в реальному часі з високою просторовою роздільною здатністю.

Зазначається, що алгоритм також може бути завантажений на звичайний комп’ютер і видавати результат за декілька секунд.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року японський суперкомп'ютер Fugaku визнали найпотужнішим у світі.