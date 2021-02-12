Київстар та ЄМА підписали меморандум про боротьбу з кібершахрайством

Національний телеком-оператор «Київстар» та Асоціація членів платіжних систем «ЄМА» підписали меморандум про співпрацю у сфері боротьби з кібершахрайством.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Найбільший український телеком-оператор Київстар та Асоціація членів платіжних систем «ЄМА» підписали Меморандум про співпрацю. Партнери ставлять за мету інформувати українців та навчати користувачів інтернет-послуг розпізнавати та обходити пастки кібершахраїв», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор з кібербезпеки Київстар Юрій Прокопенко, кібершахрайство нині стало проблемою всього світу, і чим далі, тим більше нових способів обману виникає. «Найкращий спосіб боротися з шахраями в мережі та захиститися від їхніх пасток – розвивати та дотримуватись елементарних правил кібергігієни. Це стосується всіх користувачів інтернет та телеком-послуг – від 14 річного підлітка, активного користувача соцмереж, до людини в віці, яка користується здебільшого голосовим зв’язком. Неправильно думати, що кібершахрайство – чиясь проблема. Краще бути готовим та захищеним, а особливо важливо навчити безпечному поводженню в Інтернеті дітей та людей елегантного віку», – сказав він.

За даними ЄМА, щодня 1-2% українців стикаються з кіберзлочинцями через телефон, електронну пошту, в інтернет-крамницях, онлайн-сервісах з публікації оголошень, працевлаштування та кредитування. Лише у 2020 році в Україні щодня у середньому здійснювалось 280 успішних для шахраїв незаконних операцій, тобто 12 на годину.

«Шахраї найчастіше вдаються до методів соціальної інженерії. Йдеться про введення в оману громадян будь-якими способами, аби вони відкрили персональні дані, реквізити платіжних карток, банківські коди та паролі мобільних операторів чи здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв. Збитки користувачів від шахрайських операцій з використанням соціальної інженерії в рази перевищують збитки від інших методів платіжного шахрайства. Так, середня сума незаконної операції з використанням соціальної інженерії в 2020 році склала 2400 гривень, з використанням соціальної інженерії з викраденням SIM-картки – 12500 гривень. В той же час середня сума незаконної операції в інтернеті становила 198 гривень», – розповів директор Асоціації ЄМА Олександр Карпов.

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У Київстар переконані, що найбільш дієвим способом боротьби з платіжним шахрайством, зокрема соціальною інженерією, є підвищення рівня фінансової грамотності та платіжної гігієни населення. Без тематичних освітніх програм та поширення роз’яснювальної інформації серед громадян неможливо кардинально вирішити проблему кібершахрайства.

За інформацією оператора, нині навчитися боротися з шахрайством та ставати фінансово і кіберосвіченим можна завдяки онлайн-грі «Zдолай шахрая», яка складається з 57 тематичних частин симуляторів різних видів платіжного шахрайства: телефонне, банкоматне та кредитне; викрадення SIM-карт; «розіграші» призів тощо. Кожен рівень – окремий вид шахрайства та роз’яснення, як обійти пастку.

У пресслужбі нагадали, що Київстар активно протидіє мобільному шахрайству та попереджає абонентів про необхідність захисту особистих даних.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року телеком-оператор також став генеральним партнером Всеукраїнської інформаційної програми Національного банку України #ШахрайГудбай. А у лютому 2020 року Київстар разом з Міністерством цифрової трансформації та Уповноваженим Президента з прав дитини запустили інформаційну кампанію #Не_ведись та просвітницький портал https://stop-sexting.in.ua/ з метою захисту дітей в Інтернеті.

Фото з відкритих джерел