WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 91mobiles.
Наразі функція доступна лише у бета-версії, проте очікується, що вона невдовзі буде представлена для користувачів з операційними системами iOS та Android.
WhatsApp тестує два варіанти підтримки роботи на декількох пристроях одночасно. У першому випадку месенджер можна буде просто запускати на декількох пристроях (до 4-х).
У другому випадку, користувачі WhatsApp зможуть користуватися месенджером на комп’ютері без необхідності його підключення до самого смартфона.
Зазначається, що на сьогодні єдиним шляхом «вийти» з акаунта є видалення програми WhatsApp. Потім користувачу потрібно повторно її встановлювати й входити під новим обліковим записом.
Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Instagram представила нову функцію, яка захищатиме опубліковані пости на платформі від хакерів.