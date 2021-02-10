WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно

WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно

Укрінформ
Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить користувачам одночасно працювати на декількох пристроях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 91mobiles.

Наразі функція доступна лише у бета-версії, проте очікується, що вона невдовзі буде представлена для користувачів з операційними системами iOS та Android.

WhatsApp тестує два варіанти підтримки роботи на декількох пристроях одночасно. У першому випадку месенджер можна буде просто запускати на декількох пристроях (до 4-х).

У другому випадку, користувачі WhatsApp зможуть користуватися месенджером на комп’ютері без необхідності його підключення до самого смартфона.

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Зазначається, що на сьогодні єдиним шляхом «вийти» з акаунта є видалення програми WhatsApp. Потім користувачу потрібно повторно її встановлювати й входити під новим обліковим записом.

Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Instagram представила нову функцію, яка захищатиме опубліковані пости на платформі від хакерів.

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