2021-2030… А на десерт у нас – мікроби та борошнисті черви

10 трендів світової індустрії у дзеркалі глобальних екологічних проблем

У сьогоднішньому випуску із циклу публікацій “2021-2030” змінимо ракурс – футурологія може бути короткостроковою. Бо людству важливіше вчасно дізнатися не те, що станеться в горизонті 10-25 років, а що з усім цим сьогодні робити. Поки ще є час на зміни.

Що не кажіть, а прогнозувати економічне майбутнє у період світової пандемії – невдячна справа. Порівняно із 2019 роком, ринок м’ясних продуктів за рік зріс на 80 відсотків, а продажі електромобілів – на 91%. Проте, в Північній Америці та Європі епідемія COVID-19 помітно зменшила загальні економічні показники, раптом забезпечивши різкий стрибок попиту… на пластик одноразового використання.

Сьогодні спробуємо визначити найголовніше тренди, які, зважаючи на глобальні екологічні проблеми, у 2021 р. стануть визначальними для соціально відповідальних компаній і вчасно попереджених держав. Бо не лише футурологи, але й стурбовані аналітики та бізнесмени взялися міркувати та діяти, координуючи зусилля, спрямовані на глобальне відновлення екології після пандемії через економічні новації. Ось десятка гарячих та інвестиційно підкріплених заявок на 2021-й рік. Усі вони, передбачається, стануть екологічними проривами у світовій економіці.

1. ЧОМУ “MCDONALD’S” СТАЄ ВЕТЕТАРІАНСЬКИМ?

По цілому світові варіанти веганських білкових страв лише набувають популярності. Навіть лідер з-поміж мереж швидкого харчування – “McDonald’s” у листопаді 2020 р. запустив продуктову лінійку під назвою “McPlant” (“McPослинний”), де замість котлети пропонується альтернативне м’ясо на… рослинній основі. Приклад не лише надихнув, а й змусив ворушитися багатьох конкурентів по фаст-фуду.

Якщо у недалекому минулому “білкова їжа” вважалася синонімом м’ясних страв, то тепер споживачі частіше вибирають рослинний білок, а компанії, включені в індустрію їжі, докладають зусиль, щоб задовольняти зростаючий попит.

Далі: на що нам чекати? Якщо такий харчовий гігант, як “McDonald’s”, який ніколи досі не виявляв у меню прихильності до яєць, здригнувся та рушив у бік веганської кухні, значить, чекаймо й на те, що невдовзі світова індустрія з виробництва яєць зробить подібний крок. Отож, із цікавістю пильнуємо на зміни…

…А вони вже тут! Заморожені нагетси (блюдо американської кухні з філе курячої грудки в хрусткій паніровці, обсмаженій у маслі) – “Chicken Plus” від фуд-компанії “Better Meat” уже складаються з… 50 відсотків курятини та 50 відсотків… рослинного білка. Неймовірно, але за популярністю саме ця новинка виграла національний хіт-парад і посіла верхній рядок у споживацькому рейтингу спеціалізованого часопису “Food Network”. Щоправда, змішаний продукт отримав яскраву маркетингову назву, яка є лише натяком на те, що насправді має бути всередині нагетсів.

Тішить інше: такий американський курячий гігант, як “Tyson Foods” зупинив власну лінійку бургерів, видалив навіть яєчний білок зі своїх рослинних нагетсів, зробивши їх повністю (!!!) веганськими, і виводить на європейський ринок рослинний (!!!) білок “Raised & Rooted”. Більше того, однойменний “баян”, як мерчендайзери називають торговельну лінійку, складатимуть п’ять різних продуктів на рослинній основі, а саме: нагетси в клярі, нагетси в паніровці, картопля-фрі з часником і травами, пряний попкорн, тортилья начос.

2. ВІД БЕКОНУ “РУХЛИВІ ГОРИ” БУКВАЛЬНО МЧАТЬ ДО ГЛИВИ, ВІВСА ТА ГОРОХУ

Райан Ріддл

Новації, спричинені серйозними екологічними проблемами, буквально літають і скупчуються у повітрі… Зважте, в останні роки англо-швейцарська корпорація “Nestlé” вивела на ринок ряд заморожених продуктів рослинного походження. У 2019 р. європейський фуд-гігант дебютував на ринку трьома новинками – піццою “DiGiorno Rising Crust Meatless Supreme” й лазаньєю “Stouffer’s” та гамбургером “Garden Gourmet Sensational Burger”, де в якості альтернативи яловичому фаршу використовуються інгредієнти на рослинній основі. Як пообіцяв ЗМІ фахівець з досліджень та розробки вегетаріанських рішень для їжі “Nestlé USA”, магістр харчових наук та технологій, бакалавр біохімії Райан Ріддл (Ryan Riddle):

- Певен потенційно наші бренди можуть стати більш вегетаріанськими, оскільки компанія адаптується до сучасних вимог споживача.

Garden Gourmet Sensational Burger

Йдеться про замінник м’яса “Awesome Grounds” (“Вражаючі терени”) розсипчастої текстури, основними інгредієнтами якого стали натуральні рослинні екстракти: текстурований білок жовтого гороху, пшеничний глютен, олія каноли, кокосова олія. Для створення привабливого кольору використовується спеціальна суміш рослинних пігментів – буряка, моркви, яблука і гібіскусу.

Інший британський бренд, молода хайтек-компанія “Moving Mountains” (“Рухливі гори”), запустила у Великобританії лінійку продуктів, створених на основі м’яса рослинного походження. Наприклад, бургер “Bleeding” (“Знекровлений”) став у 2018 р. “першим у своєму роді”, бо виглядає, шипить, пахтить і темнішає – так, наче він і справді з добірної яловичини. Тим часом “новаторська інновація”, зліплена з грибів гливи, гороху, вівса та протеїну пшениці, за рік зробила наклад у 7000000 копій, бо виявилася досить поживною. Гамбургер від “Moving Mountains” містить 18 г білку, має калорійність 284 ккал, наче він із реальним беконом – і “просочується усередині” завдяки винахідливо упорскнутому свіжому соку.

Бургер “Bleeding”

Разом із дієтологами англійські екоактивісти підрахували: виготовлення продуктів нового покоління на зразок замороженого бургеру “Bleeding” помітно скоротить викиди парникових газів і потребуватиме менше харчових та енергетичних ресурсів. За висновками Аналізу життєвого циклу (Life Cycle Assessment, LCA), що визначає вплив продукту чи матеріалу на навколишнє середовище – від його походження до утилізації, запропонованого науковцями Університету графства Суррея (University of Surrey), – упродовж 2020 р. на продукування бургеру “Bleeding” знадобилося на 70 відсотків менше води, порівняно з виробництвом яловичини, а ще це дозволило зменшити викиди парникових газів на 92%. Окрім того, використання упаковки з нульовим пластиком із подовженим терміном зберігання зменшить у Великобританії харчові відходи на 10 млн тонн.

3. ЧИ ЗАМІНЯТЬ БАКТЕРІЇ ДЕВ’ЯТЬ НЕОБХІДНИХ ЛЮДИНІ АМІНОКИСЛОТ?

Нові технологічні, а значить, й економічні можливості сучасні фуд-виробники пов’язують із продуктами, виготовленими... за допомогою бактерій. Американський стартап “Nature’s Fynd” (“Знахідка Природи”), який раніше називався “Sustainable Bioproducts” (“Стійкі біопродукти”), збудував успіх на тому, що знайшов у геотермальних джерелах міжнародного біосферного заповідника “Єллоустонський національний парк” (“Yellowstone National Park”), штати Айдахо, Вайомінг, Монтана… бактерії, здатні підтримувати виробництво білка.

Томас Йонас

Перші “мікробні” продукти компанія, яку очолює співзасновник і генеральний директор Томас Йонас (Тhomas Jonas), розраховує випустити цього року. Особливість знайдених бактерій – у тому, що їм потрібно мало ресурсів для розмноження безстатевим шляхом, але за лічені години вони здатні продукувати білок, що одразу містить усі дев’ять необхідних людині амінокислот, а також харчові волокна, кальцій та вітаміни. Одне слово, із народженням та вигодовуванням теляти до стану дорослої корови – не порівняти…

Які, запитаєте, перспективи розвитку цього сегменту фуд-ринку?

Буквально за рік стартап “Nature’s Fynd” із Чикаго, Іллінойс отримав венчурне фінансування у розмірі $45 млн. В інвесторах опинились одразу дві знані корпорації – “Oxford Finance” та “Trinity Capital”. Бактерії, виявилося, вміють працювати. Не дивує той факт, що розробками фут-бізнесменів із Чикаго зацікавилося… НАСА. На жаль, світова пандемія активність згорнула, і сьогодні стартап “Знахідка Природи” перебуває в “стелс”-режимі, зменшивши активність на період епідемії коронавірусу.

4. КОЛИ З’ЯВЛЯТЬСЯ БУРГЕРИ З КОТЛЕТАМИ… ІЗ ЦВІРКУНІВ?

У середу, 13 січня 2021 р., акурат нам на Щедрий вечір (Щедру кутю) або свято Меланки, Європейське управління з безпеки харчових продуктів (European Food Safety Authority, EFSA) оголосило про своє рішення. Відтепер борошнисті черви дозволені для споживання людиною. Постанова відкрила навшир браму для шалено зростаючої стартап-індустрії навколо білка комах, рахуючи й французьку компанію “Ÿnsect”, яка під час раунду Series C у жовтні 2020 р. залучила інвестицій на $372 млн.

Як заявив агентству “AFN” гендиректор “Ÿnsect” Антуан Юбер (Antoine Hubert):

- В азіатських країнах люди давно харчуються комахами, а сама проблема не підпадає під режим “нової їжі”. Наприклад, в’єтнамська фірма “Cricket One” давно та успішно продукує для місцевих бургерів котлети… із цвіркунів, яких вирощує на високотехнологічних фермах, зорієнтованих на ефективні фуд-технології.

Антуан Юбер

Тим часом, у Європі з доброго дива не діяли….

Для початку EFSA провела ретельну оцінку безпеки, визначила ризики, пов’язані з тим, що європейцям дозволять їсти борошнистих червів. Щоправда, позитивне рішення Європейського управління з безпеки харчових продуктів ще має підтвердити Генеральний директорат з питань охорони здоров’я Єврокомісії і прав споживачів (The Directorate-General For Health And Food Safety, DG SANTE), дає остаточний дозвіл для ринку ЄС. Хоча жереб, як-то кажуть, кинуто.

Льодяники із цвіркунами від “Cricket One”

Скажемо – поки що, обережно: цього року французький стартап планує також подати запит до Управління з контролю за продуктами харчування та ліків США (U.S. Food Аnd Drug Administration, FDA), як на продукт “повністю безпечний для вживання” (Generally Recognized Аs Safe, GRAS). Якщо статус GRAS буде отримано, білок комах від компанії “Ÿnsect” у подальшому дозволять по обидва боки Атлантики додавати в харчові продукти, розраховані для споживання людиною. На батьківщині Вольтера французька фуд-фірма вже здобула офіційне схваленнями щодо використання білків комах у рибництві, але ще чекає зеленого світла щодо своїх кормів для птиці та свиней.

5. КУДИ ЛЕТІТИМУТЬ НОЖІ КОМПАНІЇ “TOGU KNICES”?

Зійдемо на щабель вище. Від технологічних новацій транснаціональних фуд-корпорацій у сьогоднішньому екологічному огляді підступимося до трансформацій економічних, а вони, скажу вам, не менш захопливі.

Скоротивши кількість виробництва та переробки м’яса, знизивши харчові відходи, людство може серйозно допомогти навколишньому середовищу. Як? Глобальна проблема буквально перетворює в життєво важливі будь-які концепції скорочення, переробки та повторного використання. Інший ключовий елемент для економіки замкненого циклу – зменшення споживання заради економії ресурсів. За даними Фонду Еллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation), Індія і Китай – найбільші країни з ринками, де є значні можливості для переходу до економіки замкненого циклу. У Європі про перехід до такої системи уже заявила Словенія.

Ножі “Togu Knives”

Що посієш, те й жатимеш – вчить мудре прислів’я. І це, знаєте, корисно для стійкості економіки, яка входить у світ хаосу. Економічна концепція “замкненого кола” виникла не вчора, але в 2021 р. циркулярність, на думку багатьох аналітиків, стане комерційним мейнстрімом. Сучасний споживач бажає купувати безпроблемні речі, які не завдають клопоту та не шкодять природі. Тому виробники – не має значення: модного одягу чи штучних ялинок – просто зобов’язані такий тренд враховувати.

Щоб продовжити життя корисним речам, американська компанія “Togu Knives”, штаб-квартира якої базується в Кембриджі, Массачусетс, розробила цікавий план: власним коштом кожні вісім тижнів вона замінює клієнтам тупі ножі на набір гострих. Співзасновник фірми Сайрус Еліас (Cyrus Elias) пояснює ситуацію:

Ножі “Togu Knives”

- Ми дотримуємося концепції циркулярності в економіці. Завжди тримаючи якісні ножі гострими, ми подовжуємо їхню експлуатацію та зменшуємо промислові відходи, викорінюємо екологічну шкоду, яку завдають товари з меншим терміном служби.

6. СПОЖИВАЧ БАЖАЄ МАТИ МЕНШЕ РЕЧЕЙ, АЛЕ… БЕЗПРОБЛЕМНИХ

На чому ґрунтується подібна соціальна відповідальність бізнесу?

Як засвідчив звіт провідного маркетингового ресурсу для виробників товарів для дому – “Riedel Marketing Group” із Фінікса, Арізона, середньостатистична американська сім'я не гострить ножі, а раз на три роки купує новий набір. У такому випадку старі кухонні прилади опиняються… на смітнику. Тобто, більшості легше купити, аніж лагодити чи відновлювати речі.

- Спільне економічне споживання, як і спільний розподіл споживчих товарів, спростовують твердження, мовляв споживачі “прив’язані до права власності на об’єкти”, – розвиває думку містер Сайрус Еліас і додає:

Майданчик прокату автомобілів від “Zipcar”

- Бізнес-успіхи таких компаній, як “Zipcar” і “Rent The Runway” (перша – компанія зі спільного користування автомобілями, що бронює машини для своїх членів, які оплачуються по хвилинах, годинах або днях; друга – інтернет-сервіс, що надає дизайнерські сукні та аксесуари для оренди. – О.Р.), доводять: люди більш ніж готові мати в житті менше речей. Принаймні, у 2021-му році різного мотлоху виявиться менше, ніж було раніше.

Випереджаючи події, але зважаючи на тренд, до власного бізнесу компанія “Togu Knives” й вирішила змінити підхід. Вона влаштувала кругообіг ножів у Сполучених Штатах, відкривши таку собі своєрідну службу передплати ($6 на тиждень) на гострі кухонні ножі. Як це працює? Маючи комплект із двох ножів ціною $144, кожні два місяці учасники проекту отримують новий набір, а саме: ніж шеф-кухаря “Santoku” та овочевий “Parer”, тоді як старий комплект повертають назад; для споживача логістика безкоштовна. У такий спосіб компанія “Togu Knives” врятувала від звалища сотні тисяч ножів із високолегованої нержавіючої сталі VG-10, розробленої японською компанією “Takefu Special Steel Co, Ltd”.

Ножі “Togu Knives”

7. БІЛЬШЕ НІКОЛИ ТЕКСТИЛЬ НЕ ПОТРАПЛЯТИМЕ У ВІДХОДИ?

Доволі швидко світовим трендом стала мода на повторне використання речей. Така актуальність сформувалася за різних причин. Врешті-решт, промислові гіганти почали усвідомлювати величезну відповідальність за руйнування навколишнього середовища. Саме вони викидають в атмосферу близько 10 відсотків вуглецю та винні у 20 процентах забруднення стічних вод.

Свіжа колекція одягу від “Oddli”

Відтепер навіть представники фешн-індустрії прагнуть зменшити негативний вплив на глобальну екологічну ситуацію. Наприклад, американський бренд “Oddli”, штаб-квартира якого знаходиться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, виготовляє одяг повністю із… відходів. У діло йде надлишок тканин інших виробників, що за різних причин був невикористаним. Раніше він просто їхав на звалище: уявіть собі, щороку приблизно 92 млн тонн текстильних відходів.

Ще приклад. Інший бренд – “Psychic Outlaw” з Остіна, Техас, очолений власницею та модельєром Ребеккою Райт (Rebecca Wright), вдихає нове життя в сімейні недоноски з антикварного текстилю та старовинні ковдри, які могли збирати пил десь по гардеробах та горищах, але перетворилися на… красиві сукні та стильні пальта.

Бренд “Psychic Outlaw

Всесвітньо відомі бренди пильно стежать за тим, куди вони вкладають гроші. Згідно зі звітом “The State Оf Fashion 2021”, підготовленим на замовлення світової фешн-індустрії американською консалтинговою фірмою з управління “McKinsey & Company”, кошти вкладаються у стабільність, до якої у споживача й надалі підвищуватимуться очікування та вимоги. Але це більше, ніж просто тенденції.

Нові волокна від “Infinited Fiber Company”

У листопаді 2020 р. Європейський Союз підтримав Новий бавовняний проєкт (New Cotton Project). Такий унікальний консорціум склали 12 брендів, виробників, постачальників, новаторів та науково-дослідних інститутів, поставивши собі за мету – за наступні три роки змінити обличчя європейської моди. Зокрема, залучена до проєкту фінська біотехнологічна група “Infinited Fiber Company”, використовуючи запатентовану технологію, масово перетворюватиме текстильні відходи на… волокна на основі целюлози. Зовні й на дотик, стверджують експерти, вони уже не відрізняються від бавовни.

Співзасновниці бренду “Oddli” Дженсен Нефф та Еллі Чен

Опікуючись проблемою захисту довкілля, два всесвітньо відомі бренди – “Adidas” і “H&M Group”, уже заявили про наміри використовувати такі текстильні відходи у своєму виробництві. Мета Нового бавовняного проєкту – домогтися, аби в найближчому майбутньому текстиль ніколи не потрапляв у відходи, а натомість циркулював у межах економіки замкнутого циклу, де використовувався повторно, перероблявся та повертався в технологічні цикли виготовлення нового одягу таких дбайливих виробників, як “Infinited Fiber Company”.

8. ЕПІДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ РОЗДМУХАЛА В ЛЮДСТВІ ГЕН ОДНОРАЗОВОСТІ

Утім світова пандемія COVID-19 поглибила побутовий егоїзм, мовляв, живемо лише раз, а з огляду на це – зміцнилася споживацька позиція: “Від життя слід брати усе й негайно, бо завтра може бути пізно”. Так, завтра може бути пізно…

Навіть, якщо вакцина стане широко доступною у світі.

Навіть, коли буде щеплено більш як 80 відсотків населення землі.

Буде пізно, якщо людство не позбудеться марнотратних звичок, лише поглиблених пандемією. Якщо й надалі люди почуватимуть себе безпечніше – за кермом власного автомобіля (а не в громадському транспорті), збільшуючи викиди СО2. Епідемія коронавірусу, здається, роздмухала в людстві ген одноразовості.

Попит на захисні медичні маски, санітарні гумові рукавички, контейнери для їжі на винос, пакувальний матеріал Bubble Wrap (повітряно-бульбашкова плівка) для загортання інтернет-покупок – спалахнули на кшталт лісової пожежі. До пандемії десятиліттями екоактивісти змінювали масову поведінку, звертаючись до голосу розуму співплемінників:

● Користуйтеся громадським транспортом.

● Носіть до крамниці полотняну сумку для покупок, а не розмножуйте пластик.

● Залучайтеся до економіки спільного використання.

● Купуйте місцеві товари, аби стишити розвиток транспортної логістики та ринок поштових замовлень.

Пакувальний матеріал Bubble Wrap

Тепер знову як горохом об стінку… Озирніться довкола: кав’ярні та бари продають напої у пластикових стаканчиках із пластмасовою кришечкою та трубочкою, супермаркети упаковують фрукти, овочі та хлібобулочні вироби у пластик, тоді як офіси замовляють усе одноразове – від пластикового покриття до дверних ручок та кнопок ліфта. Чи серйозно все це? За даними, озвученими на останньому Всесвітньому економічному форумі (World Economic Forum), виробництво чотирьох пластикових пляшок дорівнює викиду такого об’єму парникових газів, який викидає ваша автівка, проїхавши півтора кілометра.

9. ЯК НА КУХНІ ПІД МИЙКОЮ ОБЛАШТУВАТИ КОМПОСТНУ ЯМУ?

Не треба знизувати плечима, мовляв, що я можу зробити, чи: це не моя війна… Кожен із нас здатен (за бажання) на маленькі екологічні подвиги. Передбачається, уже цього року зелені інновації поширяться на заміські домоволодіння і мегаполіси. Зрештою, і раніше харчові відходи доволі легко було компостувати у приватному будинку, якщо ви мали невелике заднє подвір’я. Із містянами справа була складніша, але минулося. Спеціально для широкого застосування в комунальних програмах розроблене та виведене на ринок нове обладнання – “Sepura”, яке американський щотижневик “Time” назвав “винаходом 2020 р.”

Утилізатор харчових відходів “Sepura”

Неймовірно, але це – побутовий, простий у користуванні, утилізатор харчових відходів, які й досі на кухні ми просто вишкрібаємо з тарілки в раковину, аби змити у мийку. Тим часом щороку лише американці продукують близько 40 млн тонн харчових відходів. Новітнє побутове обладнання “Sepura” складають сепаратор, що сортує відходи, та контейнер для збирання харчових залишків. Щоб під’єднати сепаратор до раковини, навіть водопровідника гукати не треба; потім відрегулюйте висоту збірного контейнера та поставте його на місце. Все…

Утилізатор харчових відходів “Sepura”

Коли революційний винахід підключений до водогону, уже без вашої допомоги “Sepura” ($580) через сепаратор виводитиме сміття з кухонної мийки, відокремлюватиме рідини від твердих речовин, збираючи компостувальні залишки під раковиною у сміттєвому контейнері. І ніякого запаху, і ніякого головного болю із прочисткою водогону, що знову забився.

10. ДОБРИДЕНЬ, СВІТ, ЗАГОРНУТИЙ У ПЛАСТИК

Тепер, після зняття національних локдаунів, доведеться все починати спочатку, аби відновити у масового споживача стійкі моделі відповідальної соціальної поведінки. Слід приготуватися, утилізація пластику на планеті залишиться низькою й упродовж 2021 р. Новий технологічний потенціал для переробки, що планувалося створити в 2020 р., перекреслила пандемія. У цьому питанні ми відкинуті на кілька років назад. Бізнес-проблема полягає в тому, що новий пластик, виготовлений нафтовою промисловістю, дешевший та доступніший за перероблений пластик, а це економічно сприятиме попиту на нове виробництво в циклі, який нелегко розірвати.

з пандемії ми врешті-решт вийдемо, але можемо раптом опинитись у світі, загорнутому в пластик. Як сумно заявив генеральний директор гонконгської компанії “Fukutomi Recycling” і голова Китайської асоціації металобрухту (China Scrap Plastics Association) Стів Вонг (Steve Wong):

Стів Вонг

- Ми не бачимо світла в кінці тунелю.

Що тут говорити про Україну… Згідно з дослідженнями, результати яких оголошені у квітні 2019 р. американським інженером-хіміком, колишнім заступником голови Федерального комітету з питань клімату (U.S. Federal climate committee) Йєном Деллом (Jan Dell), США спалюють у шість разів більше пластику, ніж переробляють.

Ні, на словах усе начебто красиво. Більшість компаній заявляють, що поділяють занепокоєння щодо пластикових відходів та підтримують зусилля екоактивістів щодо їх зменшення. Однак їхні інвестиції – це сльози комсомолки, яка намірилася по-ударному давати країні… новий пластик. Коли агентство “Reuters” опитало 12 найбільших нафтових та хімічних корпорацій світу: “BASF”, “Chevron”, “Dow”, “Exxon”, “Formosa Plastics”, “INEOS”, “LG Chem”, “LyondellBasell”, “Mitsubishi Chemical”, “SABIC”, “Shell” та “Sinopec” – лише кілька опитаних компаній відповіли, скільки вони інвестують у зменшення відходів. Тим часом троє, взагалі, відмовилися коментувати тему.

Більшість вихвалялися, що зосередили зусилля на співробітництві з робочою групою “Альянс для боротьби з пластиковими відходами” (“Alliance To End Plastic Waste”), яка протягом наступних п'яти років пообіцяла інвестувати в проблему $1,5 млрд. Здається, чимало… Але за підсумками минулого року – 47 членів згаданого “Альянсу…”, найбільших виробників пластику, мали річний прибуток $2,5 трлн.

Майкл Беневенті

Є, щоправда, й позитивні приклади. Зокрема, колишній виконавчий директор “Nestlé Waters UK” Майкл Беневенті (Michel Beneventi) пообіцяв, що до кінця 2021 р. їхня натуральна мінеральна вода “Buxton” бутилюватиметься виключно в пляшки, виготовлені зі стовідсотково переробленого високоякісного харчового пластику (rPET), повністю придатного для повторного використання та безпечної переробки.

Мінеральна вода “Buxton”

Завдання англо-швейцарська корпорація поставила перед собою амбіційні. Цього року, планується, кожна упаковка продукції буде виготовлена з пластику з rPET, а до 2025 р. всі 100 відсотків будь-якої упаковки продукції від “Nestlé” перероблятимуться або повторно використовуватимуться і не потраплятимуть більше на сміттєзвалища.

Олександр Рудяченко

