Twitter розглядає введення платних функцій - ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Підвищення стійкості доходів - це головна мета компанії. Ви побачите, як ми продовжуємо досліджувати та експериментувати зі способами подальшої диверсифікації нашого доходу, окрім реклами, у 2021 році та пізніше», - йдеться у заяві керівника відділу продажів компанії Брюса Фалька.

Серед додаткових функцій розглядаються різні платні підписки, підписка на унікальний контент, підписка на додаток Tweetdeck, функція «скасувати відправку» повідомлень або параметри налаштування профілю.

Як повідомляв Укрінформ, раніше засновник месенджера Telegram Павло Дуров анонсував введення додаткових платних функцій додатку.

За його словами, всі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами. Замість цього буде створено спеціальну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а її творцям дозволить покривати витрати на сервери і трафік.

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