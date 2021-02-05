Apple розробляє VR-гарнітуру з двома дисплеями - ЗМІ

Apple розробляє VR-гарнітуру з двома дисплеями - ЗМІ

Укрінформ
Компанія Apple працює над розробкою гарнітури віртуальної реальності з двома дисплеями 8К.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

VR-гарнітура буде оснащена десятком камер і системою LiDAR. Вони будуть відстежувати рухи очей і жести рук.

За даними The Information, новинка від Apple буде більше схожа на окуляри, аніж на традиційну гарнітуру VR.

Очікується, що пристрій буде пропонувати можливості змішаної реальності – віртуальної та доповненої.

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Ремені пристрою, що кріпляться на голові користувача, включатимуть технологію «просторового звуку», аналогічну тій, що використовується в AirPods Pro й AirPods Max. Можливо також, що Apple буде випускати чіпи для своєї гарнітури самостійно.

Гаджет вартістю $3000 може бути випущений у 2022 році.

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