"Дію 2.0" оновили вже 3,6 мільйона користувачів

Оновлений застосунок "Дія" завантажили вже 3,6 млн користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на каналі державного сервісу послуг "Дія" у Телеграмі.

Зазначається, що на користувачі "Дії" мають змогу використовувати 3 послуги та 9 документів у електронному форматі. Також вони зможуть протестувати першими інші нововведення.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".