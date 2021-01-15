У США розробили зграю рибних роботів

Дослідники з Гарвардського університету в США розробили роботів, які схожі на звичайних риб під водою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

У роботах під назвою Bluebot встановлені дві ширококутні камери та три сині світлодіоди високої видимості. Пристрої плавають, як звичайні риби, махаючи хвостами і рухаючи плавниками.

Завдяки камерам рибо-роботи мають можливість тримати дистанцію між собою.

Після аналізу даних дослідники також розробили алгоритм, який дозволяє змінювати напрямок руху зграї та навіть зробити так, щоб риби плавали по колу.

«Роботи часто застосовуються в місцях, які є недоступними або небезпечними для людей, там, де втручання людини може бути навіть неможливим. У таких ситуаціях дійсно вигідно мати високоавтономну зграю роботів, особливо під водою, де не доступні GPS та Wi-Fi», - заявив один із науковців Флоріна Берлінгер.

Зазначається, що попри те, що ці «риби-роботи» навряд чи змогли би врятували людину у воді, їхню ключову технологію можна буде у майбутньому застосувати на підводних автономних роботах з більшою кількістю можливостей.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейський стартап Petpuls Lab розробив нашийник для собак Petpuls, який має підтримку штучного інтелекту.