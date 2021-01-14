Google на тиждень відмовляється від політичної реклами

Компанія Google вирішила припинити розміщення політичної реклами на своїх платформах щонайменше до 21 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У Google заявили, що такі заходи вжиті "після безпрецедентних подій минулого тижня та напередодні майбутньої інавгурації президента".

Повідомляється, що це рішення залишиться чинним щонайменше до 21 січня, наступного дня після інавгурації Байдена.

Також буде продовжено заборону на рекламу, пов'язану зі штурмом Капітолію, який стався 6 січня, інавгурацією президента й імпічментом Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, корпорація Google заявила, що видаляє додаток соціальної мережі Parler з Google Play. Таке рішення було прийнято на тлі заворушень у Вашингтоні, що призвели до загибелі кількох людей.