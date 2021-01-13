Компанія Razer показала «розумну» маску

Американська компанія Razer з розробки ігрового обладнання представила багаторазовий респіратор N95 під назвою Project Hazel з водонепроникного та стійкого до подряпин переробленого пластику.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.

Зйомні вентилятори маски дискового типу розташовані у двох кругових зонах навколо рота і фільтрують вдихуване повітря, а також CO2, що видихається. Вони оснащені акумуляторами. Розробники передбачають, що користувачі отримуватимуть повідомлення про необхідність зміни фільтру через мобільний додаток.

Компанія додала, що маску сертифікують для фільтрації 95% повітряних частинок, включно з вірусом COVID-19 та іншими поширеними патогенами.

Мікрофони та підсилювачі, вбудовані у вентилятори, передають голос користувача через маску без приглушення звуку. Project Hazel підтримує світлодіоди Chroma RGB. Кожне кільце підсилювача респіратора може світитися в обраному кольорі. У темряві набір світлодіодів активується автоматично, щоб інші могли бачити, як розмовляє власник маски.

Razer також розробляє футляр, який стерилізуватиме маску ультрафіолетовим світлом, коли вона не використовується.

Компанія не зазначила дати випуску та ціни маски. Razer називає Project Hazel хірургічним N95, але він ще не отримав жодного з необхідних дозволів та сертифікацію від Управління з контролю за продуктами та ліками, Центрів контролю та профілактики захворювань або Адміністрації охорони праці. У коментарі The Verge представники компанії заявили, що Razer співпрацює з групою медичних експертів та вчених, які допомагають розробити маску.