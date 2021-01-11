Дуров закликає користувачів переходити з iOS на Android
Про це він написав у своєму блозі, відповідаючи на запитання користувачів, передає Укрінформ.
Дискусія за участю Дурова почалася з питання про популярного серед прихильників Дональда Трампа додатку Parler, заблокованому Apple і Google.
"Apple і Google представляють набагато більшу проблему для свободи, ніж Twitter. Apple є найбільш небезпечною з цих двох, тому що вона може повністю обмежити додатки, які ви використовуєте, в той час, як на Android ви можете встановлювати власні додатки у вигляді APK", - підкреслив він.
На його переконання, перехід на Android допоможе пересічному користувачеві зберегти інформаційну свободу.
"Ось чому я закликаю користувачів перейти з iOS на Android - це найменше, що вони можуть зробити, щоб зберегти доступ до вільного потоку інформації", - наголосив він.
Як раніше передавало агентство, нещодавно Дуров повідомив про те, що тенденція переходу користувачів з месенджера WhatsApp до конкурента Telegram помітно посилилася. Причиною стала зміна месенджером своєї політики конфіденційності, згідно з якою особисті дані користувачів тепер будуть передаватися його материнській компанії Facebook.