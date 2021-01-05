Винайшли портативний пристрій, що вимірює рівень стресу у рослин
Про це повідомляє MIT News, передає Укрінформ.
Портативний датчик від SMART, що має назву Raman та кріпиться до листків рослин, може слугувати корисним інструментом у сфері точного землеробства. Завдяки сенсору фермери матимуть змогу проводити ранню діагностику дефіциту азоту у рослин, який спричиняє передчасне псування листя та втрату врожаю.
Хоча дослідження команди вчених стосувалося вимірювання рівня нітрогену у рослин, пристрій також придатний для виявлення таких видів стресового стану, як нестача води та мінералів, надмірна спека і холод.
Дослідники вважають, що їх винахід допоможе фермерам збільшити врожайність сільськогосподарських культур і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Вони пов’язують екологічність пристрою з послабленням забруднення водних екосистем внаслідок витоку азоту у ґрунтові води.
Портативну систему дослідники розробили спільно з місцевою компанією TechnoSpex. Датчик складається із затискача, надрукованого на 3D-принтері, що розташований навколо волоконно-оптичного датчика Raman.
Дослідницьке підприємство SMART утворилося у 2007 році завдяки спільним зусиллям Массачусецького технологічного інституту та Національного дослідницького фонду Сінгапуру. Вчені інноваційного центру займаються дослідженнями у п’ятьох сферах: міська мобільність, стійкі технології у агрокультурі, електронні системи з низьким рівнем енергоспоживання, антимікробна стійкість та виробництво персоналізованих ліків.