Dasung представила 25-дюймовий монітор, який береже очі від перевтоми

Компанія Dasung розробила монітор з технологією електронного чорнила спеціально для тих, хто відчуває біль в очах при роботі з традиційними рідкокристалічними або OLED-моніторами (через синє світло, яскраві кольори або блимання екрану).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tom’s Hardware.

Нові дисплеї можуть стати у пригоді дітям, літнім людям, а також офісним працівникам, що проводять багато часу за монітором. Dasung розробила 7,8-дюймовий планшет із дисплеєм E Ink, а також 13,3-дюймовий монітор E Ink для ноутбуків. Для аудиторії, яка хоче використовувати E Ink замість звичайного монітора, компанія створила 25,3-дюймовий монітор, використання якого нагадує сприйняття інформації з паперової книги.

Монітор Dasung Paperlike 253 має роздільну здатність 3200x1800 пікселів, але відображає лише 16 відтінків сірого. Він також має повільнішу частоту оновлення порівняно з типовими РК-екранами або OLED-моніторами. Paperlike 253 не використовує жодного підсвічування, і його яскравість при необхідності можна збільшити за допомогою настільної лампи.

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Видання Liliputing зазначає, що Dasung Paperlike 253 підходить для читання, написання тексту чи коду.

Традиційно дисплеї з технологією E Ink використовуються для читання електронних книг, а іноді і для пристроїв, що потребують не кольорового екрану, а низького енергоспоживання та гарної контрастності.

Найбільшим монітором від Dasung є 25-дюймовий Paperlike 253, який, як очікується, з’явиться на ринку в 2021 році.

За даними Tom’s Hardware, компанія не визначила остаточної ціни моніторів. За поточним курсом валют їхня вартість становитиме від 1,5 тис. до 3 тис. дол.

Фото: Dasung