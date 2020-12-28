Вчені перетворили вуглекислий газ на реактивне пальне

Вчені перетворили вуглекислий газ на реактивне пальне

Укрінформ
Дослідники Оксфордського університету успішно перетворили СО2 на реактивне пальне, що підвищує можливість використання літаків із нульовим рівнем відходів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Нова методика дає змогу ефективно змінити процес згоряння пального завдяки органічному спалюванню. Команда нагріла суміш лимонної кислоти, водню та залізо-марганцево-калієвого каталізатора, щоб перетворити CO2 на рідке пальне, яким можна заправити реактивний літак.

Ця недорога методика — проста і потребує звичайних матеріалів, а також дешевша, ніж перетворення водню та води на пальне.

Видання зазначає, що провести перетворення вдалося лише у лабораторії, і дослідники змогли добути тільки кілька грамів пального. Щоб здійснити один політ, знадобиться більше матеріалів, а для досягнення нульового рівня викидів системи збору та перетворення діоксиду вуглецю на реактивне пальне повинні працювати на «чистій» енергії.

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Дослідники обговорюють ці питання з промисловими партнерами і не бачать великих наукових перешкод. Метод перетворення, який вони запропонували, — один із варіантів для авіакомпаній здійснити перехід на екологічні літаки, коли вони будуть готові, і зберегти ті транспортні засоби, якими вони вже володіють.

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