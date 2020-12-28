Вчені перетворили вуглекислий газ на реактивне пальне

Дослідники Оксфордського університету успішно перетворили СО2 на реактивне пальне, що підвищує можливість використання літаків із нульовим рівнем відходів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Нова методика дає змогу ефективно змінити процес згоряння пального завдяки органічному спалюванню. Команда нагріла суміш лимонної кислоти, водню та залізо-марганцево-калієвого каталізатора, щоб перетворити CO2 на рідке пальне, яким можна заправити реактивний літак.

Ця недорога методика — проста і потребує звичайних матеріалів, а також дешевша, ніж перетворення водню та води на пальне.

Видання зазначає, що провести перетворення вдалося лише у лабораторії, і дослідники змогли добути тільки кілька грамів пального. Щоб здійснити один політ, знадобиться більше матеріалів, а для досягнення нульового рівня викидів системи збору та перетворення діоксиду вуглецю на реактивне пальне повинні працювати на «чистій» енергії.

Дослідники обговорюють ці питання з промисловими партнерами і не бачать великих наукових перешкод. Метод перетворення, який вони запропонували, — один із варіантів для авіакомпаній здійснити перехід на екологічні літаки, коли вони будуть готові, і зберегти ті транспортні засоби, якими вони вже володіють.