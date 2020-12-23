Твіттер «обнулить» фоловерів на акаунті президента США

Адміністрація соцмережі Твіттер не передаватиме обраному президенту США Джо Байдену існуючих підписників офіційного акаунта президента @POTUS і офіційного акаунта Білого дому @WhiteHouse.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Байдена по цифровим комунікаціям Роб Флаерті у Твіттері.

Причина такого рішення не називається. Флаерті зазначив, що у 2016 році чинному президенту Дональду Трампу передали підписників облікових записів @POTUS і @WhiteHouse на прохання його попередника Барака Обами.

Як пише Business Insider, Твіттер надішле підписникам особистих акаунтів Байдена і Камали Гарріс, яка стане віцепрезидентом в його адміністрації, повідомлення про можливість підписатися на офіційний акаунт перехідної команди Байдена @transition46. Пізніше цей акаунт перейменують в офіційний обліковий запис Білого дому @WhiteHouse.

Зараз кількість підписників на президентському акаунті @POTUS становить близько 33,2 млн.

Водночас зазначається, що Фейсбук дозволив передавати президентські акаунти та їх підписників адміністрації Байдена.

Читайте також: Байден публічно зробив щеплення від коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога була формально затверджена системою електорального коледжу.

Інавгурація Байдена на посаду президента США відбудеться 20 січня 2021 року.