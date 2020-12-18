Проти компанії Google подали позов 38 американських штатів

Антимонопольний позов проти Google висунули 38 американських штатів – вони звинувачують компанію в послідовному витісненні конкурентів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

«Штати у позовах стверджують, що Google посилює свою домінуючу позицію пошукової системи. А створена нею платформа дозволяє збирати персональні дані з метою обмежити використання споживачами конкурентних пошукових систем та змусити бізнес використовувати її рекламні інструменти», - зазначається в повідомленні.

У такій ситуації штати заявляють, що хочуть приєднатися до федерального позову проти Google, поданому в жовтні.

Своєю чергою Google заперечує звинувачення в монополізації ринку та заявляє, що працює у конкурентному середовищі. Зокрема, директор економічної політики компанії Google Адам Коен заявив, що деякі дії, вказані в позові, були спрямовані не на посилення впливу, а на покращення результатів пошуку.

За даними CNET, Google охоплює близько 90% пошукового трафіку в США.