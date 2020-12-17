Десять американських штатів судяться з Google

Генпрокурори десяти американських штатів подали до суду позов проти компанії Google за порушення антимонопольного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Позивачі звинуватили Google у незаконній співпраці з Facebook для розширення свого і без того вже домінуючого бізнесу в галузі інтернет-реклами.

На їхню думку, Google зловживав своєю монополією на ринку цифрової реклами, дозволяючи власній біржі перемагати на аукціонах реклами, навіть коли інші пропонували вищі суми.

"Як показують внутрішні документи Google, компанія прагнула знищити конкуренцію і робила це за допомогою низки шляхів, включаючи незаконну угоду з Facebook, її найбільшою потенційною конкурентною загрозою", - йдеться у документі.

Прокурори також вимагають від компанії виплатити компенсацію штатам-позивачам.

У Google назвали сам позов "необґрунтованим", а у Facebook ще не прокоментували новину.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Міністерство юстиції США обвинуватило інтернет-гіганта Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу.