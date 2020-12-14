У Google назвали причину масштабного збою

Компанія Google заявила, що збій у її сервісах, серед яких Google Docs, Gmail, Play Store, YouTube, стався через технічну проблему.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

«Сьогодні у Google впродовж 45 хвилин тривав збій системи автентифікації, який виник через проблеми з квотою внутрішнього сховища», - йдеться у поясненні компанії.

У Google також додали, що всі проблеми вже вирішені, та пообіцяли провести ретельне розслідування інциденту, аби масштабний збій не повторився знову.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні по всьому світу зафіксовані збої сервісів Google, таких як Google Docs, Gmail, Play Store, YouTube та інших. Інформація про збої у Google почали надходити з 14:00 за київським часом.