У Huawei спростували блокування додатків Google на власних пристроях

Китайська компанія Huawei спростувала інформацію про блокування фірмових додатків Google на власних пристроях з процесорами Kirin.

Про це йдеться у заяві компанії, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«Huawei завжди підтримує клієнтів та їхнє право використовувати смартфони та інші продукти на свій вибір, а також право на доступ до інформації і зручність користування. Тестувальники компанії Huawei щоденно перевіряють роботу фірмового інтерфейсу Emotion UI та коректність роботи додатків, у тому числі фірмових додатків Google», - повідомили у компанії.

Huawei зазначила, що після появи інформації у ЗМІ щодо блокування фірмових додатків Google на власних пристроях з процесорами Kirin, роботу додатків було перевірено додатково. В результаті перевірки спеціалісти дійшли висновку, що все працює у нормальному режимі.

«Huawei і надалі прагне надавати найкращі продукти та користувацький досвід для споживачів», - наголосили у компанії.

Раніше ЗМІ повідомили, що компанія Google не просто заборонила встановлення власних програм на смартфони Huawei, але ще і зробила так, щоб будь-які програми стало неможливо встановлювати вручну на телефони китайської компанії.