У роботі Facebook Messenger стався глобальний збій

У роботі Facebook Messenger у четвер стався глобальний збій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Зазначається, що додаток для обміну особистими повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати близько 12:00. Станом на 12:23 було подано 1156 скарг на проблеми з його роботою.

Зокрема, у 55% користувачів виникли проблеми з відправкою та отриманням повідомлень, у 30% – з підключення до додатку, ще 14% взагалі не змогли зайти в нього.

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Проблеми спостерігалися здебільшого у європейських країнах - Польщі, Угорщині, Данії, Бельгії, Литві та інших.

Про збої повідомляли і користувачі у Києві.

За даними порталу, збої сталися і в роботі самої соцмережі Facebook.

Про причини не повідомляється.