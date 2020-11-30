Три мобільні оператори надаватимуть цифрові рішення для розвитку Запорізької області

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell підписали із Запорізькою облдержадміністрацією меморандум про співпрацю у сфері інформаційних проєктів.

Напрямки роботи – пошук зниклих дітей, дослідження пасажиропотоку, оповіщення про надзвичайні ситуації та якісне транспортне обслуговування, повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар.

«30 листопада 2020 року був підписаний відповідний меморандум про співпрацю у сфері інформаційних проєктів між трьома мобільними операторами та Запорізькою облдержадміністрацією. Мета меморандуму – продуктивна співпраця сторін за чотирма основними напрямками: пошук зниклих дітей, дослідження пасажиропотоку заради оптимізації транспортної мережі області, оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій та організація якісного і безпечного транспортного обслуговування пасажирів, зокрема відео- та GPS-моніторингу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, таке співробітництво дасть змогу за допомогою сучасних цифрових інструментів поліпшити якість життя в області і забезпечити якісну комунікацію в разі надзвичайних ситуацій. «Всі ми живемо в непростий період пандемії коронавірусу, коли своєчасне отримання правдивої інформації може врятувати життя», - сказав він.

У пресслужбі розповіли, що проєкт «Пошук зниклих дітей» передбачає запровадження механізмів пошуку безвісти зниклих дітей з використанням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій.

«Київстар має великий досвід у реалізації різних проєктів для Smart City, тож ми раді можливості розвивати співробітництво в цьому напрямку із Запорізькою ОДА. Компанія розуміє високу важливість оперативної взаємодії мобільних операторів і всіх місцевих служб у пошуку зниклих дітей. Наш проєкт «Пошук дітей», реалізований Київстар спільно з Національною поліцією України, вже зараз дозволяє підключити до пошуку тих людей, які перебували недалеко від місця, де дитина була помічена востаннє. Такі люди отримують SMS* з відповідною інформацією та пропозицією зателефонувати на номер 102», - зазначив начальник департаменту по роботі з державними підприємствами Київстар Павло Прохоренко.

За його словами, з 2017 року абоненти Київстар допомогли Національній поліції розшукати 511 дітей по всій Україні, зокрема в Запорізькій області знайшли 34 дитини. «Ми готові й надалі розвивати цей проєкт, готові ділитися напрацюваннями з іншими операторами, щоб пошук зниклих дітей ставав ще більш ефективним», - сказав Прохоренко.

Інший проєкт «Дослідження пасажиропотоку» передбачає, що за допомогою Big Data від мобільних операторів буде вивчено пасажиропотік Запорізької області задля розуміння реальних запитів населення та оптимізації транспортної мережі.

"Vodafone активно розвиває смарттехнології в Україні за такими основними напрямками, як транспорт, комунальна інфраструктура, медицина, безпека, туризм. Рішення Vodafone допомагають впровадити зручний транспорт завдяки ефективному й точному плануванню на основі Big Data-аналітики, а також диспетчеризації транспорту на основі IoT-рішень; забезпечити оперативне оповіщення людей у ​​разі надзвичайних ситуацій, поліпшити туристичну привабливість міст завдяки створенню туристичного цифрового двійника міста або регіону на основі аналітики великих даних», – розповів заступник генерального директора Vodafone Україна (регіон Північ) Сергій Скрипніков.

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У межах ще одного проєкту «Оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій» мобільні оператори спільно з ОДА планують запровадити систему інформування населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, встановлення взаємозв’язку та взаємної координації дій органів влади та місцевого самоврядування з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

«Такий проєкт має велике соціальне значення, адже будь-яку критичну ситуацію краще попередити, ніж боротися з її наслідками. Спираючись на законодавчу й нормативну базу, ми вже опрацювали модель, як правильно і максимально швидко організувати оповіщення населення про надзвичайну ситуацію за допомогою SMS. Зробити розсилку саме тим, хто її потребує, допомагають можливості Big Data-технологій», – розповів Прохоренко.

І нарешті в межах реалізації ще одного проєкту «Організація якісного та безпечного транспортного обслуговування пасажирів» Запорізька область у співпраці з мобільними операторами планує запровадити системи GPS–моніторингу, диспетчеризації та відеомоніторингу в автотранспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів.

"Відео- та GPS-моніторинг у громадському транспорті дають можливість відстежувати місцезнаходження міського транспорту, контролювати швидкісний режим і дотримання правил дорожнього руху водіями, а також контролювати проходження за маршрутом згідно з розкладом. Відеомоніторинг також допоможе вирішувати такі актуальні завдання, як, наприклад, відстеження дотримання карантинних норм», - зазначив директор з продажів та відносин з клієнтами lifecell Дмитро Дзябура.

За його словами, у lifecell вже є напрацювання в даному напрямку. У перспективі аналіз Big Data й алгоритми машинного навчання зможуть допомогти знайти оптимальні маршрути для транспортних потоків і пасажирських переміщень, позначивши зони підвищеного ризику на окремих ділянках доріг, зауважив він.

Голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, своєю чергою, переконаний, що командна робота місцевої влади та національних операторів зробить життя людей у Запорізькій області простішим і комфортнішим.

Фото з відкритих джерел