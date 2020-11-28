Facebook у січні планує випустити власну криптовалюту

Компанія Facebook готується у січні наступного року запустити власну криптовалюту Libra в обмеженому форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників, видавати Libra буде Libra Association, організація, яка базується у швейцарській Женеві.

Сама Libra Association, в якій Facebook є одним з 27 членів, прагне домогтися дозволу від швейцарського регулятора FINMA, на випуск одного стейблкоіна, що підтримується доларом за курсом 1 до 1, а також токенами.

Зазначається, що криптовалюта Libra була представлена Facebook ще минулого року. Проте після того, як більшість регуляторів та центральних банків з всього світі висловили своє занепокоєння з приводу того, що криптовалюта може порушити фінансову стабільність, Libra була повторно представлена, але у більш стислій формі.

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У Libra Association та швейцарського регулятора відмовилися коментувати новину.

Як відомо, стейблкоін - це різновид криптовалюти, для якої вдалося досягти стабільної ринкової ціни, слабко залежної від загальної волатильності криптовалютних ринків. Забезпечується це різними способами, однак у будь-якому випадку, стейблкоіни не схильні до настільки значних коливань ціни, як це спостерігалося у випадку вибухового зростання вартості біткоіни.

Токен - компактний пристрій, призначений для забезпечення інформаційної безпеки користувача, також використовується для ідентифікації його власника, безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів і т. д.