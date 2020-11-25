Найбільше інформагентство Данії не працює через хакерську атаку

Найбільше інформаційне агентство Данії Ritzau перебуватиме в офлайн режимі щонайменше ще один день через хакерську атаку, яка розпочалася у вівторок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За словами гендиректора Ritzau Ларса Вестерлюкке, хакери залишили файл із вимогою заплатити їм викуп, інакше вони оприлюднять викрадені дані. В агентстві не повідомили, про яку саме суму йдеться, проте, наголосили, що не виплачуватимуть гроші.

Вестерлюкке також зазначив, що через хакерську атаку було пошкоджено близько 25% зі ста серверів агентства.

Ritzau, яка працює з 1866 року, окрім власного IT-департаменту, вже найняла спеціалізовану безпекову компанію, яка займається очищенням систем після атаки хакерів.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за зламом серверів.