General Motors відкликає майже шість мільйонів автівок у США

Компанія General Motors відкликає 5,9 млн автомобілів у США, для заміни потенційно несправного основного елемента - інфлятора - подушок безпеки Takata.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, такий крок може коштувати компанії понад $ 1 млрд.

Раніше GM просила Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) США не робити припис щодо відкликання автомобілів, оскільки компанія вважала, що подушки безпечні. Однак NHTSA відхилила це прохання, зазначивши, що, згідно з дослідженнями, інфлятор Takata в автомобілях GM може вибухати, як і в автомобілях інших виробників.

GM відкликає деякі зі своїх найпопулярніших моделей з 2007 до 2014 року, включно з пікапами Chevrolet Silverado, GMC Sierra, а також позашляховиками Cadillac Escalade, Chevy Tahoe, Suburban та GMC Yukon.

Відкликання автомобілів через проблеми з подушками безпеки Takata торкнуться загалом 19 автовиробників, включно з Honda Motor Co., Ford Motor Co., Bayerische Motoren Werke AG та Tesla Inc.

За даними управління, інфлятор цих подушок безпеки з часом зношується та може вибухнути під час аварії, розкидаючи металеві осколки. Унаслідок вибухів подушок Takata у США загинуло 18 осіб, в інших країнах - щонайменше 12.

Takata - родинна корпорація, що спочатку виробляла компоненти для парашутів. Випуском подушок безпеки для автомобілів вона зайнялась у 1980-і роки на прохання Honda Motor Co., яка була міноритарним акціонером компанії.

Фото з сайту: autoevolution.com