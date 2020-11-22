Незрячий пробіг п’ять кілометрів за вказівками штучного інтелекту Google
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Найбезпечніше для сліпого — сидіти на місці. Я цього не роблю», — сказав 50-річний Томас Панек, який втратив зір у 20-річному віці через спадкове захворювання, а нині він керує школою собак-поводирів «Очі, що ведуть сліпих».
Панек, як прихильник марафонів, втомився слідувати за повільними бігунами, що вказували йому шлях, і знайшов спосіб бігати самостійно. Чоловік звернувся до Google, щоб компанія допомогла розробити технологію, яка полягала б у тому, що телефон вказував напрям бігу для сліпого.
Він працював із підрозділом Alphabet Inc над створенням дослідницької програми. Камера смартфона опрацьовує орієнтири на біговій доріжці, а додаток визначає позицію бігуна та подає звукові вказівки через динамік.
Дослідниця Google Сюань Ян порівняла процес навчання штучного інтелекту з тим, «як навчити дитину дізнатися, де знаходиться лінія».
Дослідження отримало поштовх у зв’язку з соціальним дистанціюванням під час пандемії, коли з’явилась необхідність у заміні людей та собак як поводирів незрячих.
Панек зазначив, що під час бігу з’являється відчуття не тільки свободи й незалежності, а й подібності до усіх інших.